Alkohol am Steuer

Alkohol am Steuer A 24: Betrunkener Autofahrer schläft auf Autobahnrastplatz

Reinbek. Ein betrunkener Autofahrer ist auf dem Rastplatz Hahnenkoppel der Autobahn 24 bei Reinbek in seinem VW Golf eingeschlafen. Polizisten des Autobahnreviers Ratzeburg wurden am Montagabend, 21. Dezember, gegen 22.40 Uhr auf das Auto aufmerksam, weil es schlecht geparkt war. "Das Fahrzeug ragte in die Fahrbahnmitte hinein, sodass der durchgehende Verkehr ausweichen musste", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Betrunkener Autofahrer parkt VW Golf auf Rastzplatz Hahnenkoppel

Beim Blick in den Wagen entdeckten die Beamten einen schlafenden Mann. Sie kontrollierten den Fahrer und stellten dabei Anzeichen von Alkoholkonsum fest. "Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,08 Promille", sagt Kilian. Der Mann habe den Polizisten gesagt, dass er bereits vor der Fahrt und der eingelegten Pause auf dem Rastplatz Alkohol getrunken habe. "Um zu klären, wie hoch der Blutalkoholgehalt des Mannes während der Fahrt war, wurden zeitlich getrennt zwei Blutproben entnommen", sagt die Polizeisprecherin. "Auf diese Weise ist es möglich, den Alkoholisierungsgrad zu ermitteln, der während der Fahrt vorlag."

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 60-Jährigen ein. jjd​