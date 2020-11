Reinbek. Am Donnerstag wurden noch die letzten leuchtenden Weihnachtssterne an der Bahnhofstraße moniert, bevor sie Freitagabend die Innenstadt sowie rund um die Möllner Landstraße auch Neuschönningstedt in vorweihnachtlichen Glanz hüllen sollen. Seit 2016 wurde das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung in Reinbek mit dem Lichterfest begangen, das dieses Jahr pandemiebedingt ausfallen muss.

„Das ist sehr schade, dass es dieses Jahr kein Lichterfest gibt“, sagt Victor Hinterthan vom Radio- und Fernsehhaus Hans Hinterthan. „Wir haben immer mit einer großen Carrera-Bahn mitgefeiert.“ In der aktuellen Lage sei es jedoch vernünftig, alles abzusagen. Finanzielle Einbußen habe das Unternehmen bisher nicht hinnehmen müssen. „Die Menschen schauen weiter fern“, sagt er lächelnd. „Und wer bei uns einen Fernseher kaufen will, braucht das Haus nicht zu verlassen. Im Zweifel bringen wir auch drei Modelle zum Aussuchen ins Haus.“ Auch die Installation des Zubehörs und zugehöriger Geräte gehöre zum Service.

"Zusätzlicher Anreiz, die Geschäftsstraßen zu besuchen"

Doch die Weihnachtsbeleuchtung des Gewerbebundes zaubert trotz der Corona-Pandemie ein bisschen Adventsstimmung in die Straßen. „Ich freue mich“, sagt Jan Bode, Vorsitzender des Gewerbebundes, „dass wir gemeinschaftlich mit der erweiterten Weihnachtsbeleuchtung einen zusätzlichen Anreiz schaffen, die Geschäftsstraßen zu besuchen und die vielseitigen Angebote der Gewerbetreibenden wahrzunehmen. Einkaufen lokal – besonders in Corona-Zeit ist das ein Muss.“

Michael Pötschke zeigt eine vergoldete Creole aus 925er-Sterlingsilber mit Zirkonia.

Foto: Susanne Tamm

Und wer noch Geschenke sucht, kauft sie vielleicht lieber im beschaulichen Reinbek als im Getümmel der großen Innenstädte. Ob Dekoration bei Tchibo, Kosmetik oder kleine weihnachtliche Anstecknadeln aus der Parfümerie Aurel, wärmende Plüschtiere aus der Apotheke oder einen Schlitten von Ellermann Eisenwaren: Geschenkideen finden sich auch in Reinbek an jeder Ecke.

Michael Pötschke, Inhaber des „Juwelier in Reinbek“, merkt zwar, dass seine Kunden vorsichtiger geworden sind, stellt aber fest: „Uns geht es viel besser als vielen anderen Branchen, wie der Gastronomie oder den Künstlern.“ Manche Kunden seien zwar sparsamer, doch das gleiche sich wieder aus. „Es ist in diesen Zeiten wichtig für die Psyche, sich etwas zu gönnen“, sagt der Juwelier und lächelt: „Ein Leben ohne Luxus ist nur ein Überleben.“

Heinrich Rathmann (rechts) und sein Sohn sind zufrieden mit ihren Reinbeker Kunden.

Foto: Susanne Tamm

Auch Heinrich Rathmann, Inhaber des gleichnamigen Feinkostgeschäfts, hat sich auf die Vorsicht seiner Kunden eingestellt und liefert im Zweifel Wild, Geflügel, hausgemachte Salate, Mest-Marzipan oder köstlichen einfach Stollen nach Hause.

Es werden noch Sternenpaten gesucht

Um noch mehr Glanz einkehren zu lassen und gerade in dieser Zeit ein Zeichen zu setzen, hat der Reinbeker Gewerbebund 25 neue Sterne erworben. 2015 hatte der Gewerbebund die Initiative ergriffen, die einige Jahre ausgesetzte Weihnachbeleuchtung zu reaktivieren. Engagierte Gewerbetreibende finanzieren die Sterne über Patenschaften mit und bringen so Reinbek zum Leuchten. Dazu müssen Straßenleuchten mit Steckdosen nachgerüstet werden. Die Montage erfolgt durch das e-werk Sachsenwald. Die Kosten übernimmt die Stadt. Wer eine Sternpatenschaft übernehmen will, erreicht Jan Bode telefonisch unter 040/79750500 oder unter der E-Mail info@reinbeker-gewerbebund.de.