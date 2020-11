Reinbek. Die Fahrrad-Saison neigt sich dem Ende zu und das Lastenrad des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) bleibt häufiger stehen. Doch Joachim Becker von der Reinbeker Ortsgruppe hat einen Tipp für jene, die ihren Garten am Wochenende auf Vordermann bringen: „Das Lastenrad eignet sich auch zum Wegbringen von Gartenabfällen zum Recyclinghof. Zumindest hat ein Nutzer dies bereits getan.“ Praktisch: Ein grobmaschiges Überwurfnetz hält Blätter und Äste beisammen. Außerdem ist eine Plane vorhanden, die etwa Einkäufe vor Regen schützt.

In Reinbek wird Rad auf unterschiedliche Art genutzt

Seit Juli bietet der ADFC in Ahrensburg, Bad Oldesloe und in Reinbek ein E-Lastenrad zum kostenfreien Entleihen an. „In Reinbek wird es auf unterschiedlichste Art genutzt“, sagt Joachim Becker. Ob zum Einkauf, zur Arbeit oder zum Glascontainer – ein kleiner Stamm von Nutzern begeistert sich für den Packesel auf zwei Rädern – darunter auch eine ältere Dame aus Aumühle. „Wir hatten maximal zwei bis drei Ausleihen pro Woche, das kann noch mehr werden. Wir müssen einen langen Atem haben“, sagt Becker.

In Ahrensburg werde das Rad noch am häufigsten genutzt, dann folge Reinbek. „In Bad Oldesloe läuft es nicht so gut. Aber das liegt am Standort: Jetzt steht das Rad am westlichen Ortsrand in Wolkenwehe. Wir müssen über den Winter einen besseren Ort in der Stadtmitte finden.“ Der ADFC überlegt zudem, seine Flotte an E-Lastenrädern zu erweitern: „Ein viertes Rad – ein etwas kleineres Modell – wollen wir für Bargteheide anschaffen.“ Auch für Reinfeld könnte Joachim Becker sich ein Rad zum kostenfreien Entleihen vorstellen. Allein die Finanzierung muss noch geklärt werden.

In Wentorf gründet sich eine neue ADFC-Ortsgruppe

Für Februar stellt der begeisterte Radler eine Entleihmöglichkeit für Wentorf in Aussicht – zumindest temporär. „Dort gründet sich eine neue ADFC-Ortsgruppe. Als kleinen Knaller, mit dem die Gruppe loslegt, könnte eines der Lastenräder dort für bis zu drei Monate stehen.“ So hatte der ADFC es auch in Glinde gehandhabt, wo die Menschen im September eine Woche lang das Modell aus Oldesloe nutzen konnten.

Mit seiner Aktion hofft der ADFC, zur Mobilitätswende beizutragen. „Wir wollen, dass die Leute sich dazu entscheiden, kein Auto mehr zu nutzen“, sagt Becker. In Reinbek steht das E-Lastenrad bei Onkel Dieters Naturkostladen (Am Ladenzentrum 5). Dort ist eine Reservierung auch schriftlich vor Ort möglich. Generell wird das Rad online unter www.adfc-stormarn.de entliehen.