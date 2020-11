Reinbek. Ein prächtiger Tannenbaum steht jedes Jahr im Dezember im Hof des Reinbeker Schlosses. Der Weihnachtsmarkt muss dort dieses Jahr zwar ausfallen, dafür wird es an diesem Heiligabend im Schlosshof aber noch festlicher als in den Vorjahren. Denn die evangelischen Kirchengemeinden Reinbek-Mitte und Reinbek-West wollen dort um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr ihre Gottesdienste gemeinsam unter freiem Himmel feiern . Vom 1. Dezember an können sich die Gottesdienstbesucher dafür online oder im Kirchenbüro anmelden.

„Leider dürfen nur bis zu 100 Menschen zusammenkommen“, sagt Pastor Dr. Ralf Meyer-Hansen aus der Gemeinde Reinbek-Mitte. „Von ihnen brauchen wir die Kontaktdaten, und jeder bekommt ein Liederheft.“ Diese Gottesdienste sind für je eine gute halbe Stunde und bei jedem Wetter angesetzt. Sitzplätze gibt es nicht. „Ich denke aber, dass es eine große Nachfrage geben wird“, sagt der Pastor. „Denn wir wollen gemeinsam drei bis vier Lieder singen. Und das ist für viele eine große Freude.“ Er übernimmt den späteren Gottesdienst um 16.30 Uhr, seine Kollegin Bente Küster aus Reinbek-West den um 15.15 Uhr.

Kirche lädt zum Weihnachtsgottesdienst in den Schlosshof in Reinbek

„Wir wollen als Kirche zu Weihnachten natürlich für die Menschen da sein“, sagt die Pastorin. „Wir merken zwar, dass viele sehr vorsichtig sind. Aber viele haben auch das Bedürfnis nach Kirche. In die Gottesdienste kommen jedes Mal bis zu 40 Besucher.“ Für die Gemeindeglieder, die auf Nummer sicher gehen wollen, zeichnet die Kirchengemeinde Reinbek-West noch einen Weihnachtsgottesdienst auf. Ihn will sie Heiligabend unter www.kirche-reinbek-west.de freischalten. „Für alle, die lieber zu Hause bleiben möchten“, sagt Bente Küster.

Neben den gemeinsamen Freiluft-Gottesdiensten am Schloss haben sich beide Gemeinden sowohl analoge als auch digitale Angebote ausgedacht. Ihr Kollege fügt hinzu: „Wir zeichnen ebenfalls einen Videogottesdienst aus der Maria-Mag dalenen-Kirche auf, der Heiligabend unter www.reinbek-mitte.de zu finden sein wird – zum Mitsingen, Mitbeten und Mitfeiern.“ Bente Küster berichtet für Reinbek-West: „Zum ersten Advent wird unsere neu gestaltete Homepage freigeschaltet. Zu jedem Adventssonntag wollen wir darauf einen passenden Podcast in der Reihe „Nach_t_gedacht“ posten.“ Dieses Angebot besteht zusätzlich zu den Adventsgottesdiensten ab 11 Uhr in der Nathan-Söderblom-Kirche.

"Briefe der Hoffnung" gehen an Senioren in Pflegeheimen

Aber auch in der realen Welt können sich die Menschen der Gemeinde treffen und planen. Das soll auch unter den Einschränkungen der Pandemie weiter möglich bleiben – und bei allem Abstand im Zeichen der Nächstenliebe gemeinschaftsstiftend wirken. So will die Gemeinde wie schon im Frühjahr auch jetzt während des Teil-Lockdowns die sogenannten „Briefe der Hoffnung“, geschrieben von Reinbeker Bürgern, an Senioren in Pflegeheimen weiterleiten. Denn die dürfen zurzeit keinen Besuch empfangen und freuen sich sehr über die Botschaften. Die Briefe können im Gemeindebüro abgegeben werden.

Verschiedene Projekte im Zeichen der Hoffnung

Ein weiteres Projekt läuft unter dem Motto „Hoffnungsleuchten“. Die Gemeinde hat 500 Holzsterne bestellt, die aus dem Kirchenbüro mit nach Hause genommen und bemalt werden sollen. Pastorin Bente Küster bittet darum, die bunten Sterne wieder mitzubringen, damit sie an Weihnachten an alle verteilt werden können. „Und wir wollen jeden Mittwoch um 18 Uhr eine kleine ,Sternstunde’ unter dem Motto ,Die Hoffnung leuchten lassen’ feiern“, erzählt sie. Außerdem sollen die Türen der Nathan-Söderblom-Kirche im Advent auch zu den Marktzeiten am Mittwoch sowie am Sonnabend – dann auch mit Orgelmusik – offen stehen. „Dazu gibt es kleine Andachten im Innenhof mit einem Lied oder einer erzählten Geschichte“, erläutert die Pastorin.

Auch die Gemeinde Mitte bietet Adventsandachten: am 2., 9. und 16. Dezember von 19 bis 19.30 Uhr sowie einen Familiengottesdienst am Nikolaustag, 6. Dezember, und eine Kinder-Adventsandacht am 23. Dezember um 17 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche. Anmeldung dafür und für die Freiluftgottesdienste (ab 1. 12.) online unter www.reinbek-mitte.de oder auch www.kirche-reinbek-west.de. Wer sich im Internet anmelden kann, erreicht unter 040/722 63 15 (West) oder unter -722 62 14 (Mitte) die Kirchenbüros.

Gottesdienste der beiden evangelischen Gemeinden an Heiligabend:

11.00: Familiengottesdienst (Nathan-Söderblom-Kirche, Täbyplatz) mit Pastorin Bente Küster

12.30: Familiengottesdienst (Nathan-Söderblom-Kirche, Täbyplatz) mit Pastorin Bente Küster

13.30-14.00: Heiligabend mit Kindern (Maria-Magdalenen-Kirche, Kirchenallee 1) mit Pastor Dr. Ralf Meyer Hansen

15.00-16.00: Familiengottesdienst (Maria-Magdalenen-Kirche, Kirchenallee 1) mit Pastor Dr. Ralf Meyer Hansen

15.15-16.15: Open-air-Gottesdienst (Schlosshof, Schlossstraße 5) mit Pastorin Bente Küster

16.30-17.30: Open-air-Gottesdienst (Schlosshof, Schlossstraße 5) mit Pastor Dr. Ralf Meyer Hansen

16.30-17.30: Heiligabend (Maria-Magdalenen-Kirche, Kirchenallee 1) mit Oberkirchenrat

Dr. Johann Hinrich Claussen

18.00-19.00: Heiligabend (Maria-Magdalenen-Kirche, Kirchenallee 1) mit Oberkirchenrat Dr. Johann Hinrich Claussen

23.00-23.59: Heiligabend (Maria-Magdalenen-Kirche, Kirchenallee 1) mit Pastor em. Rolf Kemper

23.00 Uhr: Christnacht mit Propst Matthias Bohl (Nathan-Söderblom-Kirche, Täbyplatz