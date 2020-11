Wohltorf. Leuchtende Kinderaugen und ein herzliches Lächeln, das sind Dinge, die Dr. Jan Kratztke (45) seit vier Jahren anspornen, die Ladefläche seines Ford Pick-up weihnachtlich zu schmücken. Damit alle die Weihnachtsgrüße sehen, parkt der Wagen täglich gut sichtbar vor seiner Zahnarztpraxis an der Großen Straße 30. Kratzke fährt damit zum Einkaufen, zu den Schulen und auch mal in den Ski-Urlaub nach Österreich. In diesem Jahr hat der Wohltorfer sich etwas Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit seinem Sohn Tim (10) hat er ein „Lebkuchenhaus“ aus Holzpaletten gezimmert. Dieses wird nach und nach mit künstlerischen Grüßen von Kindern verkleidet.

200 Holztäfelchen im Postkartenformat hat Dr. Jan Kratzke dafür in seiner Praxis an der Großen Straße ausgelegt. Mit Flyern und Plakaten forderte er die Kinder auf: „Damit das Haus besonders schön wird, brauchen wir von euch gestaltete Lebkuchen“. Gut 50 Tafeln sind noch zu haben, die ein oder andere wird möglicherweise just in diesem Moment weihnachtlich bemalt, und einige hat Kratzke bereits mithilfe der Künstler an sein Hexenhaus genagelt.

Weihnachts-Pick-up parkt auch vor den Schulen

„Die Kinder sind echt kreativ, sie geben sich viel Mühe“, lobt Kratzke. Ein Milchzahn mit Weihnachtsmütze, Elche, Schneemänner und kunterbunte Glitzerkarten zieren das hölzerne Häuschen. „Das sieht ja toll aus“ oder „Oh, wie schön“, staunen die Passanten im Vorbeigehen. Ziel erreicht: „Ich mache das ja, damit die Leute lächeln“, sagt Jan Kratzke. An zwei Tagen möchte er mit seinem Pick-up auch die Schulen in Wohltorf und Aumühle anfahren und dort für einen Tag Weihnachtsstimmung versprühen. Dann werden auch Beleuchtung und Kamin angeschmissen, der mithilfe eines verbauten Rauchgenerators authentisch qualmt.

Kreative Beschäftigung von Papa und Sohn im Lockdown

Für Jan Kratzke war diese Aktion auch gemeinsame Zeit mit Sohn Tim. „Sonst sind wir relativ eingespannt durch Volleyball, Tanzen, die Freiwillige Feuerwehr. Und das geht momentan ja alles nicht“, erklärt Kratzke. Im ersten Lockdown hatte der Zahnarzt gemeinsam mit seinem Sohn einen riesen Osterhasen gezimmert und bemalt, nun eben ein Hexenhaus. Dass auch Nachbarn und Bekannte ihn immer wieder mit kleinen Spenden – vom Weihnachtsbaum über die Autobatterie für die Stromversorgung – unterstützen, das überwältigt den Zahnarzt.

In Gemeinschaft entstehen eben die schönsten Projekte. Und auch die Kinder sind weiterhin aufgefordert, mitzumachen. Die restlichen Holztafeln können zu den Öffnungszeiten der Praxis in Wohltorf abgeholt werden. Sind alle Tafeln angebracht, wird das Dach gestrichen, und das Haus ist fertig. „Was ich nach Weihnachten damit mache, mal sehen. Vielleicht wird das Haus verheizt oder ich verschenke es. Sicherlich kann man darin auch toll spielen“, so Kratzke.

„Kinder und Jugendliche leiden unter Kontaktbeschränkungen“

Das Kinder gerade in Zeiten des Lockdowns kreativ werden, hält auch die Gemeindepädagogin für Aumühle und Wohltorf, Maria Lachmann, für besonders wichtig. „Es ist eine schöne Aktion, die Freude macht“, findet sie. „Als Gemeindepädagogin habe ich meinen Fokus eher auf die älteren Kinder ab dem zwölften Lebensjahr. Die Kinder und Jugendlichen leiden unter Kontaktbeschränkungen und darunter, dass es keine Freizeitangebote gibt.“

In den Sachsenwaldgemeinden würden die jungen Leute die Corona-Beschränkungen sehr ernst nehmen, so Lachmann. „Sie pflegen kaum oder nur wenige Kontakte und sind zunehmend mit Einsamkeit konfrontiert.“ Gerade im Grundschulalter benötigten Kinder für ihre Entwicklung viel Kontakt zu Gleichaltrigen, das Erleben von Abenteuern spiele zudem eine wichtige Rolle.

Gemeindepädagogin gibt Tipps für Aktionen mit Kindern

Eltern schlägt die Pädagogin deshalb vor, beispielsweise gemeinsame Nachtwanderungen oder eine Schnitzeljagd zu machen. Auch das gemeinsame Plätzchenbacken sorge für Glücksmomente im Alltag.

Bei Älteren äußerten sich die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf andere Art: „Ältere Kinder und Jugendliche beschäftigten sich mit den Sinnfragen, sie suchen ihre Rolle in dieser Welt, versuchen, sich zu orientieren“, so Lachmann. „Eine Aufgabe in der Pubertät ist es zudem, sich von seinem Elternhaus zu lösen. Die Orientierung nach außen fehlt gerade.“ Sie plant deshalb gemeinsam mit engagierten Jugendlichen der Gemeinden Aumühle und Wohltorf coronakonforme Aktionen. „Eine Idee sind Spaziergänge zu zweit.“