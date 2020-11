Corona-Pandemie An diesen Orten sollen Stormarns Impfzentren entstehen

Das Jürgen-Rickertsen-Haus in Reinbek soll von Montag an zu einem von drei Impfzentren im Kreis Stormarn umgerüstet werden.

Als Standorte wurden Jürgen-Rickertsen-Haus in Reinbek, LungenClinic in Großhansdorf und Jugendherberge in Bad Oldesloe ausgewählt.