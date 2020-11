Reinbek. Hübsch sind die kleinen Geräte an der Zimmerdecke nicht, doch ihr Nutzen als Lebensretter ist unumstritten – und irgendwann sieht man sie ohnehin nicht mehr: Seit 20 Jahren propagiert die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ Rauchwarnmelder, seit zehn Jahren sind sie in allen Wohnungen in Schleswig-Holstein und Hamburg Pflicht. Ab Anfang 2021 müssen sie auch in Sachsen und somit bundesweit überall in den Wohnräumen installiert sein.

Auch Reinbeks Freiwillige Feuerwehrleute erkennen den Unterschied, den die Geräte nach einem Jahrzehnt gebracht haben. „Wir haben mehr Entstehungsbrände, aber weniger Wohnungsbrände“, berichtet Gemeindewehrführer Oliver Selke. „Nachbarn oder Passanten hören das Piepen und alarmieren uns rechtzeitig.“ Entsprechend geringer sei die Zahl der Verletzten, vor allem der Schwerverletzten. Auch Sachschäden fielen geringer aus. „Mehr Fehlalarme müssen wir dafür in Kauf nehmen“, sagt Selke. „Die Bürger brauchen aber keine Angst haben, Fehlalarme durch Rauchmelder kosten sie nichts.“

Rauchmelder in der Wohnung sind in Schleswig-Holstein Pflicht

Norbert Schaaf, Vorsitzender der Initiative, erklärt: „In Deutschland retten Rauchmelder pro Tag durchschnittlich vier Menschen vor gesundheitlichen Schäden oder sogar vor dem Tod. Das ergab unsere Auswertung der Medienberichterstattung von Dezember 2019 bis Februar 2020.“ Auch die im März 2020 veröffentlichte Studie „Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht“ weist statistisch nach, dass seit Einführung der Rauchmelderpflicht immer mehr Leben gerettet werden.

Laut Dirk Aschenbrenner, Präsident der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb), ist die Akzeptanz unter den Eigenheimbewohnern geringer: „Es ist erschreckend, dass trotz nachgewiesener Wirksamkeit und trotz Gesetzgebung bundesweit nur die Hälfte der Eigenheimbesitzer ausreichend mit Rauchmeldern ausgestattet ist.“ Zu diesem Ergebnis kam eine Mitte September veröffentlichte repräsentative Innofact-Studie. „Rauchmelder retten Leben“ appelliert daher an alle Eigentümer, sich und die eigene Familie ausreichend mit Rauchmeldern zu schützen.

Regelmäßig Akkus austauschen und Geräte gegebenenfalls erneuern

„Für Eigenheime gilt die Rauchmelderpflicht in Schleswig-Holstein ebenso wie für Mietwohnungen“, erklärt der Reinbeker Oliver Selke. Allerdings kontrolliere dies niemand. In Reinbek sei es aber selten, dass bei einem Brand kein Rauchmelder anschlage, hat er beobachtet. Dass die Hälfte der Häuser nicht mit Rauchmeldern ausgestattet sei, glaubt er für Reinbek nicht. Die Geräte seien nicht teuer, und ihre Akkus hätten mittlerweile eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren, so Oliver Selke. Wichtig sei, dass die Geräte regelmäßig getestet, die Akkus ausgetauscht und Geräte gegebenenfalls erneuert würden.

Daran erinnern auch der Verband der Feuerwehren und die Provinzial Versicherungen am Freitag, 13. November, dem bundesweiten „Rauchmeldertag“ mit dem Motto „Freitag der 13. könnte ihr Glückstag sein“. Experten empfehlen, Rauchmelder alle zehn Jahre zu erneuern. Wer sie bei Einführung der Pflicht installiert hat, wäre also jetzt gefordert. In Schleswig-Holstein liegt die Wartungspflicht beim Mieter, kann aber vom Vermieter übernommen werden. In Hamburg ist nicht vorgeschrieben, wer zuständig ist. Man geht davon aus, dass der Vermieter verantwortlich ist.

Die fünf größten Irrtümer:

Wenn es brennt, bleibt genug Zeit, zu reagieren – Irrtum: Bei einem Brand bleiben höchstens 120 Sekunden zur Flucht.

Ein Rauchmelder im Flur reicht – Irrtum: Rauchmelder gehören mindestens in alle Flure, Schlaf- und Kinderzimmer.

Die Rauchmelderpflicht gilt nur für Vermieter, nicht für Eigentümer im selbst genutzten Wohnraum – Irrtum: Die Pflicht gilt für alle Eigentümer.

Ich bemerke den Brand rechtzeitig – Irrtum: Nachts schläft auch der Geruchssinn, man wird bei einem Brand nicht wach.

Qualität von Rauchmeldern erkennt man am CE-Zeichen – Irrtum: Gute Rauchmelder tragen zudem das Qualitätszeichen „Q“. (Quelle: Forum Brandrauchprävention e.V.)