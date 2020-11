Aumühle. Seit Gründung 2011 engagieren sich die Mitglieder des Zonta-Clubs Aumühle-Sachsenwald für verschiedene Projekte für Frauen und Mädchen. Der Service-Club, der ausschließlich aus Frauen besteht, ist mittlerweile zu einer festen Größe und einem wichtigen Förderer in der Region geworden. Seit Jahren werden unter anderem die Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS) in Reinbek und das Frauenhaus in Schwarzenbek unterstützt.

Seit diesem Jahr ist die Aumühlerin Dr. Pauline Puppel Präsidentin des Clubs. Bedingt durch Corona hat sich in diesem Jahr das Clubleben sehr verändert: Die Clubabende mit Vorträgen erleben die 33 Frauen online via Zoom, und auch die öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der Losverkauf in der Vorweihnachtszeit können nicht wie gewohnt stattfinden.

Service-Club unterstützt Frauen- und Mädchen-Projekte

„Wir haben sonst unsere Lose auf den Weihnachtsmärkten verkauft“, sagt Puppel. Weil das nun nicht möglich ist, sind Geschäftsleute eingesprungen und bieten sie in ihren Läden an. 2000 Lose zum Preis von je fünf Euro gibt es. Der Kauf lohnt sich, denn bei diesen Losen gibt es nur Gewinner: Mit den Einnahmen werden soziale Frauen- und Mädchen-Projekte unterstützt, und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Die Sponsoren haben Preise im Gesamtwert von 5300 Euro gestiftet: vom Schmuck-Gutschein (400 Euro) über Restaurant- und Fitnessgutscheine bis zur Hotelübernachtung.

„Wir fördern monatlich mit einem festen Betrag sowie weiteren Geld- und Sachspenden das Frauenhaus, sowie die Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Reinbek, die für Frauen in Trennungssituationen ebenso Seminare anbietet wie für solche, die zu Hause einen Familienangehörigen selbst pflegen“, erklärt die Zonta-Präsidentin. Außerdem fließt Geld an den Verein Feste Grundschulzeiten in Aumühle für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien im Hort, an die Mädchenprojekte der „Arche e.V.“ in Billstedt und an Flüchtlingsfamilien in Geesthacht über das DRK.

Die Ziehung erfolgt am 12. Januar 2021 unter notarieller Aufsicht. Die Gewinnnummern werden auf www.zonta-aumuehle-sachsenwald.de veröffentlicht.

Hier gibt es die Lose:

Aumühle: Trinh Bürobedarf, Andrea’s Tausenschön Blumenladen, Atelier Anna, Frisör Jenny Fischer (alle Große Straße), Hermintje Lühr Optik, Frisör Sarah Meibohm, Tanzstudio Sonne Leddin (Bergstraße)

Dassendorf: Obsthof am Sachsenwald (Mühlenweg), Billmayer Immobilien (Bornweg 1).Wentorf: Osterthun Einrichtungen (Hauptstraße), La Casita Decoration (Reinbeker Weg).

Reinbek: Boutique Madeleine (Bergstraße 1), Boutique Prosecco (Völkers Park), Zeitungen und Lotto Van Anh Lee (Bahnhofstraße 6b), Zeitungen und Lotto Hanh Tran (Täbyplatz), Onkel Dieter’s Naturkostladen (Am Ladenzentrum), Confiserie Trüffel (Mühlenredder), Buchhandlung Erdmann (Bahnhofstraße) sowie in der Sachsenwald-Apotheke (Hamburger Straße).

Per E-Mail an lose@zonta-aumuehle-sachsenwald.de.