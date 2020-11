Reinbek. In der Stadt Reinbek wird im November auch das politische Leben weitgehend stillstehen: Aufgrund der aktuellen Situation rund um Covid-19 haben Bürgervorsteher Christoph Kölsch und die Vorsitzenden der politischen Ausschüsse in einer Online-Sitzung entschieden, die Gremiensitzungen im November komplett ausfallen zu lassen.

In Ahrensburg ist die Entscheidung schon gefallen

Davon betroffen sind laut Stadtsprecherin Penelope Friebel folgende Ausschüsse und Versammlungen: der Sozial- und Schulausschuss (war für den 3. November geplant), der Bau- und Planungsausschuss sowie Ausschuss für Umwelt und Verkehr (10. November), der Jugend-, Sport- und Kulturausschuss (12. November), der Schloss-Reinbek-Ausschuss (16. November), der Hauptausschuss (17. November), die für den 19. November geplante Stadtverordnetenversammlung sowie der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 26. November.

Auch in Ahrensburg wurden bereits alle politischen Sitzungen für November abgesagt. Einen anderen Weg geht man in Bargteheide: Dort wurde alles in die Sporthalle verlegt, um die nötigen Abstände einhalten zu können.