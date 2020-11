Reinbek. Als am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek ein Notruf einging, vermuteten die Kameraden zunächst einen größeren Einsatz. Der Grund: Die Meldung hatte einen „Gasgeruch in einem Gebäude“ vorausgesagt. Sofort rückten die Helfer mit drei Löschfahrzeugen zum Einsatzort an der Gutenbergstraße 29 mitten im Gewerbegebiet aus. Zur Unterstützung eilten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönningstedt mit zwei weiteren Fahrzeugen heran.

Nach wenigen Minuten am Einsatzort konnte die Feuerwehr mehr oder weniger Entwarnung geben. Der Sprecher der Reinbeker Feuerwehr, Joachim Stanisch, beschreibt die Situation so: „Als wir eintrafen, konnten wir sehr schnell feststellen, dass der Gasgeruch nicht im Firmengebäude selbst war. Der stechende Geruch war viel mehr draußen auf der Straße wahrzunehmen. Zum Glück, denn somit war keine Gefahr in Verzug beziehungsweise kein Mitarbeiter der Firma OMT Logistik in Gefahr.“

Stechender Geruch auf Straße: Feuerwehr ruft Energieversorgen an

Die Kameraden erkundeten schließlich den Straßenbereich und nahmen Messungen vor. „Wir sind die jeweiligen Gullydeckel abgegangen und haben geschaut und gerochen, ob der Gasgeruch dort herkommt. Dann haben wir uns dazu entschieden, den Energieversorger anzurufen“, so Janisch. In diesem Fall das E-Werk Sachsenwald.

Laut Polizei konnte das Gasleck letztlich nicht genau lokalisiert werden. Deswegen stellte der Versorger diverse Gasleitungen ab. Vermutet wird nun, dass möglicherweise Faulgase für den stechenden Geruch auf der Straße gesorgt hatten. Während der Ortsbegehung durch die Feuerwehr und dem Versorger sperrte die Polizei die Straße für etwa 45 Minuten ab.