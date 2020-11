Reinbek. Die Fällung einer alten Rotbuche im Schlosspark 2017 östlich des Gebäudes bot auch die Chance für einen Neubeginn: Nachdem dort lange nichts passiert war, hatten die Freunde des Schlosses Reinbek 2018 die Initiative ergriffen, um in diesem Teil des Parks eine Rückbesinnung auf die historische Gestaltung anzuregen. Wie Dr. Uwe Sturm aus dem Vorstand der Freunde des Schlosses als Koordinator des Projektes mitteilt, können dort jetzt im November in einem zweiten Anlauf die Arbeiten beginnen. Die Aufträge seien bereits vergeben, nachdem die Politik dem zweiten Konzept nun zugestimmt hat.

„Wir konzentrieren uns jetzt auf das Wesentliche, nachdem die Politik den ersten Vorschlag für 200.000 Euro vom Tisch gewischt hat“, erklärt Uwe Sturm. Die Kosten des aktuellen Entwurfs in Höhe von 10.000 bis 12.000 Euro finanziert der Verein. Helmut R. Busch, der Vorsitzende der Schlossfreunde, erläutert: „In einem ersten Schritt wird jetzt eine Wegebeziehung zwischen dem Springbrunnen und der Lindenallee (Donati-Allee) wiederhergestellt.“ Die Politik habe um ein Konzept in mehreren Stufen gebeten.

Kosten für den neuen Weg übernimmt die Stadt

In einem zweiten Schritt soll im Frühjahr 2021 zwischen dem Schloss und dem neuen Weg ein Beet angelegt werden, das mit Stauden und Gräsern bepflanzt werden soll, die dem Gottorfer Codex entlehnt worden sind. Die Kosten von 8500 Euro will die Stadt übernehmen. Perspektivisch könnte auf der anderen Seite des Weges ein zweites Beet entstehen, um die Renaissance -Strukturen des Parks weiter zu betonen. Oberste Prämisse sei immer, dass der Pflegeaufwand von der Stadt zu bewältigen sein müsse. Davon hänge auch ab, ob die typische Buxus-Einfassung auch bei den neuen Elementen angepflanzt werde. Dieses Konzept sei mit der Oberen Denkmalschutzbehörde in Kiel bereits abgesprochen.

Der übrige Park mit den alten Bäumen soll im Englischen Stil bleiben – auch weil er so bei den Reinbeker gut ankomme und gern genutzt werde.