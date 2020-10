Reinbek. Wie Cathrin Lindenberg und Markus Behn aus Nettelnburg geht es zurzeit vielen Brautpaaren: Sie wollen im Sommer 2021 heiraten und wissen nur noch nicht wie. Auf der Suche nach Orientierung haben die beiden am Sonntag auch die Hochzeitsmesse Reinbek im Schloss besucht. Gemeinsam mit knapp 500 anderen Gästen am vergangenen Wochenende.

„Den Termin haben wir schon im Dezember 2019 festgelegt“, erzählt Markus Behn. „Das wird wohl irgendwo zwischen zwei Extremen enden: Entweder wir feiern allein mit unseren Eltern oder alle saufen mir die Haare vom Kopf, weil sie endlich wieder feiern dürfen“, scherzte er. Das Paar hörte sich eine Kostprobe des Sängers und Moderators Björn Tegeler an. Der interpretierte hinter einer Plexiglasscheibe mit souliger Stimme Nat King Coles „L-O-V-E“.

Jeder Besucher musste Kontaktdaten hinterlassen

Ansonsten galt sowohl für die Besucher als auch für die Aussteller Maskenpflicht. Vor der Eingangs- und Ausgangstür wurden die Besucher akribisch gezählt, jeder musste seine Kontaktdaten hinterlassen und selbstverständlich galt es, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Besuchern zu halten.

„Das Hygienekonzept ist aufgegangen“, bescheinigte der Aussteller Nils Rübesamen den Organisatoren. „Ich jedenfalls hatte die ganze Zeit ein gutes Gefühl. Jede Stunde ging ein Mitarbeiter des Schlosses herum und kontrollierte die Aerosol-Konzentration in der Raum- luft. Entsprechend wurden wir gebeten, die Fenster zu öffnen und zu lüften.“

Insgesamt 30 Aussteller waren vor Ort

Der Fotograf , der in seine Porträts mit Wunderkerzen oder „Schmetterlingskanonen“ Spezialeffekt einbaut, sei von der Besucherzahl positiv überrascht gewesen. „Ich hatte befürchtet, dass noch weniger kommen angesichts der steigenden Neuinfektionen“, sagte er. „Aber wir hatten einige sehr ausgiebige Gespräche.“ Der positive Tenor vonseiten der Aussteller wurde beispielsweise auch von Nina Böck bestätigt. Sie kommt für das Frisurenstyling der Braut ins Haus, Hotel oder wohin auch immer sie es sich wünscht. „Ich habe wirklich die ganze Zeit Gespräche geführt und habe heute schon zwei Buchungen, vielleicht kommt noch eine dritte hinzu“, berichtete sie zufrieden.

Ob Brautkleider aus zweiter Hand, exquisite Tischdekorationen, Fotografien oder Videos mit dem gewissen Etwas, individuelle Einladungskarten, mehrstöckige Hochzeitstorten oder gleich die gesamte Organisation der Feier – die Besucher konnten sich über jedes Element für den schönsten Tag im Leben informieren. Insgesamt 30 Aussteller, ob für Wesentliches wie die Trauringe oder schöne Extras wie die Seifenblasen für die Kinderbetreuung, waren vor Ort.

Kritisch könnte es für die Kunsthandwerkermesse „SchlossPartie“ werden

Vanessa Wagner (v.l.), ihre Tochter Lily, Luna Pircho und Stefanie Bohlen bewunder ein schillerndes Brautkleid von Balayi Magazasi auf der Hochzeitsmesse im Schloss Reinbek.

Foto: Susanne Tamm

Sabrina Pirchio hatte sich am Sonnabend in ein Brautkleid von Bayali-Brautmoden verguckt. Am Sonntag kehrte sie ins Schloss zurück, diesmal mitsamt ihrer Tochter Luna, den Freundinnen Stefanie Bohlen und Vanessa Wagner mit Tochter Lily. Und die Geesthachterinnen gaben der demonstrierten Robe ihren Segen.

Susann Pötter und Anke Conradi aus dem Team des Schlosses hatten von den Ausstellern und Besuchern ebenfalls eine positive Resonanz bekommen. „Die Aussteller können sich Zeit für alle Interessenten nehmen“, berichtete Pötter. „Und die erlaubte Zahl von 152 Besuchern gleichzeitig haben wir eigentlich nie erreicht.“ Kritisch werde es allerdings für die für dieses Wochenende (31. Oktober und 1. November) angesetzte Kunsthandwerkermesse „SchlossPartie“: „Sollten wir den Inzidenzwert von 50 überschreiten, sind nur noch 100 Gäste gleichzeitig erlaubt – bis auf Weiteres.“