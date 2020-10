Reinbek. Christoph Kulke, seit deren Gründung 1962 Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gethsemane in Neuschönningstedt, erhielt jetzt auf Antrag des Kirchengemeinderates das Ansgarkreuz, das Dankzeichen der Nordkirche für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. Propst Matthias Bohl würdigte den Einsatz des 86-Jährigen in der kirchlichen Arbeit und überreichte ihm die Ehrennadel, die nach dem Missionar Ansgar von Bremen benannt ist.

Christoph Kulke wuchs in einem Pfarrhaus auf

Christoph Kulke ist Vater zweier Töchter und sechsfacher Großvater. Er selbst wuchs in einem Pfarrhaus auf. Als Jugendlicher engagierte er sich in der evangelischen Kirche in der DDR. Er machte eine Ausbildung als Elektriker, floh 1961 nach Hamburg, heiratete und war bis zu seiner Pensionierung als Elektro-Ingenieur tätig.

Kaum hatte er 1962 in Neuschönningstedt Wurzeln geschlagen, wurde er schon ein Jahr später zum Kirchenältesten ernannt. Er baute einen ehrenamtlichen Lektorenkreis auf, wurde selbst als Lektor tätig. Ebenfalls 1963 trat er in den Posaunenchor der Gemeinde ein, dem er noch heute als Bläser verbunden ist. Zudem übernahm er Verantwortung für die Posaunenchöre des Kirchenkreises und deren Nachwuchs, so als Bezirksobmann der Nordelbischen Posaunenmission.

Vor 25 Jahren gründete er den Besuchsdienstkreis

Seit 2003 leitet er den Bibelgesprächskreis. Und vor 25 Jahren gründete er einen Besuchsdienstkreis, in dem er bis heute mitwirkt und so manchen Jubilar mit einem handschriftlichen Brief oder einem Gedicht erfreut hat.