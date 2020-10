Reinbek/Wohltorf. Die Reinbeker Polizistin Silke Stolz hat 41 mit Verbandsmaterialien vollgepackte Kartons nach Berlin gebracht. Seit Monaten läuft die Spendenaktion „Abgelaufen – Solidarität aus dem Verbandskasten“ der engagierten Polizeihauptmeisterin. Die Berliner Hilfsorganisation „Wir packen’s an“ sorgt dafür, dass die abgelaufenen Erste-Hilfe-Kästen an Flüchtlinge auf den griechischen Inseln gehen.

Abgelaufenes Verbandsmaterial wird weiterverwendet

„Über alle helfenden Hände und die Spenden bin ich superglücklich und dankbar“, sagt die Wohltorferin. Im Frühjahr hatte sie vor der Polizeiwache an der Sophienstraße in Reinbek sowie vor der Esso-Tankstelle an der Ecke Hamburger Straße/Berliner Straße blaue Sammelbehälter aufgestellt. Im Mai war sie bereits einmal mit Umzugskartons voller Spenden nach Berlin gefahren. Nun ist die Aktion vorerst beendet. Insgesamt wurde der Inhalt von mehr als 1000 Verbandskästen gespendet.

„Ich könnte mir vorstellen, die Aktion fortzusetzen. Aber das hängt vom Bedarf vor Ort ab“, sagt Silke Stolz. „Es war viel Arbeit, die mir aber Spaß gemacht hat. Und ich weiß, dass die Spenden dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“ In griechischen Lagern auf Chios, Moria und Lesbos werde das abgelaufene Verbandsmaterial, das in Deutschland oft in der Tonne landet, dankend angenommen.