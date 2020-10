Reinbek/Bad Oldesloe. Nasse Blätter auf Geh- und Radwegen erhöhen die Unfallgefahr. Die Stadtverwaltungen in Reinbek und Bad Oldesloe appellieren daher an Grundstückseigentümer, ihrer Reinigungspflicht nachzukommen. „Es ist nicht zulässig, anfallendes Laub auf die Straße oder in die Regenabläufe zu kehren“, heißt es aus Bad Oldesloe. „Dadurch werden die Straßenrinnen und Gullys verstopft, und das Regenwasser kann nicht mehr abfließen.“ Bürger können das zusammengekehrte Laub auf dem eigenen Grundstück kompostieren, als Frostschutz für Gartenpflanzen verwenden sowie in der Biotonne, in den Grünabfallsäcken oder auf den Recyclinghöfen der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) entsorgen.

Blätter der Rosskastanie gehören in den Hausmüll

Laut Reinbeks Rathaussprecherin Penelope Friebel gibt es dabei eine Ausnahme: Um der Verbreitung der Miniermotte entgegenzuwirken, sollten befallene Blätter der Rosskastanie über den Hausmüll entsorgt werden. Sie empfiehlt zudem, im Garten einen Laubhaufen zu bauen, um Igeln und anderen Tieren ein Winterquartier zu bieten.

In den kommenden Tagen werden auch die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs unterwegs sein, um die Straßen in Reinbek vom Laub zu befreien. Dafür werden laut Friebel kurzfristig Halteverbotsschilder aufgestellt. In Bad Oldesloe weist die Verwaltung darauf hin, dass Anlieger in Gebieten ohne städtische Straßenreinigung auch verpflichtet sind, die Hälfte der Fahrbahn zu säubern. Dazu gehörten auch die anliegenden Parkbuchten.