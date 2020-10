Reinbek. Was wäre Reinbek ohne seine vielen engagierten Freiwilligen? Ob Feuerwehr, Kinder- und Jugendhilfe, Seniorenarbeit oder Naturschutz – die Aufgaben sind vielfältig. Auch die Flüchtlingshilfe käme ohne Ehrenamtliche nicht mehr aus. Deshalb unterstützt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine am 23. Oktober beginnende Weiterbildungsserie – die Multiplikatorenschulung Integrationsarbeit bei der Volkshochschule Sachsenwald.

Teilnehmer erhalten praxisnahe Tipps

Darin geht es um Multiplikatorenschulung, Integrationsarbeit, das Gewinnen von Spenden, Projektplanung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement. Die Teilnehmenden erhalten an fünf Terminen für vier Themenfelder praxisnahe Tipps und Tricks.

Los geht es am 23. Oktober mit der Öffentlichkeitsarbeit. Am 6. und 11. November steht das Projektmanagement auf dem Plan, und am 27. November dreht sich alles um Mitgliedergewinnung. Im letzten Block am 11. Dezember steigen alle in die kollegiale Beratung ein. Alle Kurse dauern jeweils von 9 bis 16 Uhr. Sie sind kostenlos, sofern eine Genehmigung durch das BAMF vorliegt. Anmeldung unter www.vhs-sachsenwald.de. Mehr unter 040/72 75 05 80.