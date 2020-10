Reinbek. Innerhalb von 19 Stunden sind in Reinbek 15 Autos beschädigt worden. Zwei Wagen wurden aufgebrochen, an 13 weiteren haben Diebe Fahrzeugteile wie Außenspiegel und Scheinwerfer abmontiert. Die Taten ereigneten sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 14. Oktober, 15.30 Uhr und Donnerstag, 15. Oktober, 10.30 Uhr. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche und Volvo. Sie standen an der Schillerstraße, Lindenstraße, Bismarckstraße, Bernhard-Ihnen-Straße, Am Vorwerksbusch und an der Kückallee.

Die Airbags wurden laut Polizei „fachmännisch ausgebaut“

Um in die Autos zu gelangen, haben die Kriminellen die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen. Dann wurden die Airbags laut Polizeisprecherin Sandra Kilian fachmännisch ausgebaut. Sie sagt: „In den anderen Fällen hatten es die unbekannten Täter auf die Außenspiegelgläser sowie teilweise auf die gesamten Außenspiegel abgesehen.“ An einem Auto bauten sie auch noch die Scheinwerfer aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen

Der Wert des Stehlgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den Autoaufbrüchen und Diebstählen machen? Wer hat im Tatzeitraum an den genannten Straßen in Reinbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0 entgegen.