Reinbek. Geheiratet wird immer – während der Pandemie aber eher im kleinen Rahmen und oft nur standesamtlich. Trotzdem haben Anke Conradi und Susann Pötter alle Hebel in Bewegung gesetzt, um weiterhin Messen wie die Hochzeitsmesse im Schloss Reinbek zu ermöglichen. „Wir schaffen das“, sagt Anke Conradi lächelnd. „Wir wagen es trotz dieser schlimmen Zeiten.“

Je nach Veranstaltung variiere die Anzahl der Stände

Für sie und ihre Kollegin war klar, dass sie die beliebte Messe nicht absagen wollten. „Wir bekommen immer schon Anrufe, sowohl von Besuchern als auch von den Ausstellern“, berichtet Conradi. Das Hygienekonzept lässt für die Hochzeitsmesse am 24. und 25. Oktober allerdings nur 152 Gäste gleichzeitig zu. Dies wird per Handzähler genau überprüft. Überhaupt nehmen es die Organisatoren damit sehr genau: „Wir haben ein allgemeines Hygienekonzept für das Schloss Reinbek und noch einmal ein besonderes für jede einzelne Veranstaltung“, erläutert die Schlossmitarbeiterin.

Denn je nach Veranstaltung variiere die Anzahl der Stände und somit verändere sich die Fläche, die es für die Besucher gebe.

Für die Kunsthandwerkermesse „SchlossPartie“ am darauffolgenden Wochenende etwa sind insgesamt etwa 200 bis 220 Gäste zugelassen. „Dort werden wir den Innenhof und die Arkaden mitnutzen“, erklärt Anke Conradi. „Deshalb müssen wir auch zweimal zählen: Am Eingang zum Hof und an dem zum Schloss.“

Besucherströme werden über Markierungen gelenkt

Jeder muss beim Betreten der Messe seine Kontaktdaten abgeben. Und jeder, ob Gast oder Aussteller, muss in den Räumen eine Maske tragen. Daher gibt es auch keine Gastronomie auf der Messe. „Die Besucher können sich aber im Restaurant nebenan stärken“, schlägt Anke Conradi vor.

Die Besucherströme werden über Markierungen auf dem Boden gelenkt, die extra mit einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes abgestimmt worden sind. „Mit ihnen markieren wir auch die Abstände“, sagt die Organisatorin. „Sollten wir feststellen, dass es vor einem Stand trotzdem zu eng wird, bitten wir die Besucher persönlich, schon einmal in den nächsten Raum zu gehen.“

Außerdem werde jeder Raum pro Stunde einmal für zehn Minuten gelüftet. Zwischendurch kontrollieren die Mitarbeiter die Luft mit einem kleinen Messgerät auf die Kohlendioxid-Konzentration. Wird der Kohlendioxidgehalt zu dicht, leuchtet es rot auf. „Aber schon bei Gelb lüften wir durch“, sagt Conradi.

Große Hochzeiten mussten alle verschoben werden

Die Zahl der Aussteller ist dieses Jahr von 40 bis 45 auf nur 30 reduziert. Unter ihnen sind beispielsweise die Schwestern Linda und Valenka Ray mit ihrer Event- und Hochzeitsagentur Liva aus Geesthacht. Sie freuen sich sehr auf die Messe und zeigen dort eine Auswahl ihrer etwa 100 Secondhand-Brautkleider. „Für die Sicherheitsauflagen hat wohl jeder Aussteller Verständnis“, sagt Valenka Ray. „Schließlich ist sich jeder des Risikos bewusst.“

Die Schwestern haben den Zweig ihres Unternehmens gerade erst im Juni eröffnet – drei Monate später als geplant. „Wir können zwar noch davon leben, aber bei den großen Events läuft komplett nichts mehr, die großen Hochzeiten mussten alle verschoben werden“, erzählt die Unternehmerin. Aufträge erhielten sie und ihre Schwester nun nur noch als Coaches für „kleinere“ Feiern für etwa 50 Personen.

Geesthachterinnen verkauften Kleider in Pop-up-Geschäften

„Die Bräute berichten uns von sehr schönen bis dramatischen Erlebnissen, wenn sie uns ihr Kleid abgeben“, berichtet Linda Ray. „Wir erzählen aber nur die schönen an die Käuferinnen weiter.“ Ihre Schwester fügt hinzu: „Tatsächlich gibt es auch Frauen, die ihr Fest wegen Corona verschieben mussten und sich aber ein Kleid aus der neusten Kollektion wünschen. Dafür verkaufen sie dann das aus der alten Kollektion, um den Verlust etwas zu reduzieren.“

Entstanden sei die Idee aus den vielen Fotoshootings zu Werbezwecken. „Da hatten wir plötzlich diese Brautkleider und haben uns überlegt, was machen wir denn nun damit“, sagt Linda Ray. Zuerst haben die Geesthachterinnen die Kleider in Pop-up-Geschäften verkauft und wurden von Frauen angesprochen, die ihre Kleider verkaufen wollten. Für standesamtliche Trauungen vermieten die beiden ihre Kleider auch für drei bis vier Tage vor und nach der Trauung – für 40 bis 60 Prozent des Neuwerts.

Elfenbein und Rosé sind bei Brautkleidern die Trendfarben

Trendgerecht sei ihr Angebot aus zweiter Hand übrigens trotzdem. „Zurzeit sind fließende, leichte Kleider im Boho-Stil beliebt, vor allem in den Tönen Ivory und Blush“, sagt Valenka Ray. „Also eher Elfenbein oder Rosé als Weiß.“

Mit Trends für den großen Tag kennt sich auch Konditormeisterin Sarah Zimmermann aus: „Der Trend geht vom weißen Zuckerfondant im vergangenen Jahr jetzt eher zu marmorierten Buttercremetorten, verziert mit Blüten und Früchten.“ Die Reinbekerin präsentiert auf der Messe ihre Hochzeitstorten, Pop-Cakes und Cupcakes stilvoll auf einem alten Verkaufswagen mit Baldachin im Kaminzimmer.

Der Eintritt zur Messe ist günstiger als im Vorjahr

Auch ihre Firma Zarah-Lina-Cakes ist von der Corona-Krise betroffen: „Im Jahr 2019 habe ich an einigen Wochenenden im Sommer bis zu sechs drei- bis vierstöckige Torten gebacken“, berichtet sie. „Anfang des Jahres wollten dann alle ihre Aufträge wieder absagen. Wir konnten uns jetzt meist darauf einigen, dass wir sie kostenfrei auf nächstes Jahr verschieben. Mittlerweile gibt es aber wieder Hochzeitsfeste im kleineren Rahmen.“ Meist backe sie jetzt ein- bis zweistöckige Torten. Für eine dreistöckige, dekorierte Buttercreme-Torte für 50 Personen muss ein Brautpaar etwa 350 Euro einkalkulieren.

Sparen können die Ehepaare in spe dieses Jahr allerdings am Eintritt: Statt 6 Euro zahlen sie am 24. und 25. Oktober (11 bis 17 Uhr) nur 4 Euro für die Reinbeker Hochzeitsmesse im Schloss (Schlossstraße 5).