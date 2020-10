Reinbek. Polizisten haben in Reinbek einen Autofahrer erwischt, der alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Zunächst stellten die Beamten bei der allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, 13. Oktober, gegen 17.50 Uhr an der Liebigstraße fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen im vergangenen Monat in Hamburg gestohlen worden waren. „Zudem war der Audi A 3 bereits im September 2020 abgemeldet worden und besaß keine Haftpflichtversicherung mehr“, sagt Polizeisprecher Lutz Theurer.

Der Mann war schon mal betrunken am Steuer erwischt worden

Im weiteren Gespräch mit den Polizisten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg gab der 38 Jahre alte Mann aus Trittau zu, derzeit keinen gültigen Führerschein zu besitzen und vor Beginn der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben. Alkohol am Steuer sei auch der Grund gewesen, warum er schon einmal seinen Führerschein verloren habe. Ein Test ergab am Dienstag einen Wert von 0,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Polizisten stellen den Autoschlüssel sicher

Zudem stellten die Polizisten die Kennzeichenschilder und den Autoschlüssel sicher. Lutz Theurer sagt: „Dem Beschuldigten wurden die Weiterfahrt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.“ Die Polizei in Reinbek hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.