Nach Angriff an Bushaltestelle: Tatverdächtigen festgenommen

Glinde. Vor knapp zwei Wochen hatte es an einer Bushaltestelle in Glinde einen brutalen Angriff auf einen 50 Jahre alten Mann gegeben. Dieser kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und lag mehrere Tage auf der Intensivstation. Die Polizei Reinbek hatte wegen schwerer Körperverletzungen die Ermittlungen übernommen und öffentlich nach Zeugen gesucht. Nun gibt es erste Erkenntnisse.

Polizei Reinbek sucht nach brutalem Angriff in Glinde weiter Augenzeugen

Laut eines Polizeisprechers konnte der Geschädigte mittlerweile von Beamten vernommen werden. Ebenfalls seien Hinweise von Augenzeugen eingegangen. "Es konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden",sagte Julian Plath von der Polizeidirektion Ratzeburg. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Angreifer und das Opfer kannten. "Die Hintergründe sind aber noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen", so Plath weiter.

Am Dienstag, 22. März, gegen 19.45 Uhr soll ein 50 Jahre alter Glinder an der Bushaltestelle "Am Sportplatz" heftig mit einer Person gestritten haben. Hierbei wurde der Mann zu Boden gerissen und am Kopf verletzt. Der Täter entfernte sich unmittelbar nach der Tat. Ein Passant hatte den schwer verletzten 50-Jährigen auf dem Boden liegen sehen und den Notruf gewählt.

Die Polizei Reinbek ermittelt weiterhin in diesem Fall und fragt, wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zur Tat und dem Umständen geben kann. Hinweise bitte an die Polizei Reinbek unter Telefon 040/727 70 70.