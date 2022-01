Polizei Reinbek ermittelt nach Einbrüchen in Stormarn

Am Montag hat es in Glinde einen Einbruchsversuch gegeben. In Reinbek kamen die Täter über eine Terrassentür in das Haus.

Die Polizei Reinbek ermittelt in zwei Fällen. Es geht um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Reinbek und um einen Einbruchsversuch in einen Imbiss in Glinde (Symbolfoto).

Polizei Reinbek Unbekannte versuchen in Imbiss in Glinde einzusteigen

Glinde/Reinbek. Nach einem versuchten Einbruch in den Imbiss Kliemanns Grill an der Möllner Landstraße in Glinde sucht die Polizei Zeugen. Am späte Montagabend, 10. Januar, gegen 23.40 Uhr hatten Unbekannte versucht, die Eingangstür des Imbisses gewaltsam zu öffnen. Ein Einstieg in das Geschäft gelang jedoch nicht.

Polizei Reinbek ermittelt nun in zwei neuen Fällen

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Möllner Landstraße beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Telefon 040/7277070.

Ein weiterer Fall beschäftigt die Kriminalpolizei Reinbek: Ebenfalls am Montag kam es in der Zeit von 10.20 bis 18 Uhr an der Wohltorfer Straße in Reinbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Laut Polizei drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein. Wie hoch der Schaden ist und was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch hier werden Zeugen gesucht.