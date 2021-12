Unbekannte wüten auf dem Glinder Friedhof

Unbekannte haben in dem Toilettenraum des Glinder Friedhofs erheblichen Schaden angerichtet.

Glinde. Unbekannte haben auf dem Glinder Friedhof (Willinghusener Weg) erheblichen Schaden angerichtet. Offenbar im Zeitraum zwischen Sonnabendabend und Sonntagvormittag haben sie im Toilettenraum das Waschbecken aus der Verankerung in der Wand gerissen. Es kann nicht mehr repariert werden. Auch Seifen- und Papierspender sowie Mülleimer wurden zerstört und müssen ersetzt werden.

Nach Angaben der Stadt haben die Unbekannten offenbar versucht, in dem Raum Feuer zu legen. Das misslang. Auf dem Friedhofsgelände wurden zudem zwei Kompostkisten zerstört.

Zeitschloss funktionierte nicht, weil die Tür nicht gesichert war

„Die Toiletten sind nachts durch ein Zeitschloss gesichert. Dies hat aber leider nicht funktioniert, da die Tür wohl nicht richtig geschlossen war“, berichtet eine Friedhofsmitarbeiterin. Es sei nicht der erste Fall von Vandalismus oder Diebstahl auf dem Friedhof. So wurden am Wochenende 13./14. November drei Wasserhähne sowie am Wochenende 11./12. Dezember weitere zwei Wasserhähne aus Messing und Edelstahl vom Friedhofsgelände gestohlen. Außerdem fehlen seit diesen Tagen von diversen Grabsteinen verschiedene Buchstaben und anderer Grabschmuck aus Bronze.

Alle Taten wurden bei der Glinder Polizei angezeigt. Hinweise an 040/710 90 30.