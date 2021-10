Handtasche und Bargeld aus Auto gestohlen

Zeugen gesucht: Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Glinde die Scheibe eines VW eingeschlagen und Wertsachen gestohlen.

Die Polizei Glinde sucht Zeugen: Wer hat auf einem Parkplatz am Willinghusener Weg etwas beobachtet?

Glinde. Auf einem Parkplatz am Willinghusener Weg in Glinde haben Unbekannte am Montagnachmittag zwischen 17.15 und 17.40 Uhr ein Auto aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Nun sucht die Polizei Glinde Zeugen.

Polizei Glinde sucht nach Diebstahl in Glinde Zeugen

Die Täter schlugen die Fensterscheibe des VW Touran ein und nahmen anschließend eine Umhängetasche, Bargeld und persönliche Papiere des Opfers mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 040/7109030.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Auto zurückgelassen werden sollten. Auch nicht versteckt. Zudem sollte ein Auto immer auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen abgestellt werden.