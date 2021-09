Unfall in Glinde: Radfahrerin angefahren, Autofahrer flüchtet

Unfall in Glinde Zeugen gesucht: Autofahrer fährt Mädchen an und flüchtet

Glinde. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Verkehrsunfall in Glinde beobachtet haben. Auch fehlen Informationen zu einem Unfallbeteiligten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein graues Auto auf der Straße Am Sportplatz unterwegs und wollte rechts auf die Möllner Landstraße abbiegen. An der Kreuzung musste das Fahrzeug wegen des regen Berufsverkehr stoppen. Zur selben Zeit befuhr ein 16 Jahre altes Mädchen mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Straße Am Sportplatz und bog dann rechts in die Glinder Ortsmitte ab.

Der Fahrer des grauen Autos hatte das Mädchen scheinbar übersehen und fuhr zeitgleich los. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin nach links aus und geriet dabei auf die Fahrspur der Möllner Landstraße. Sie prallte gegen einen BMW einer 54 Jahre alten Frau aus Reinbek und stürzte. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht.

Gesucht: Fahrerin eines weißen Mercedes-Cabrio

Nun ermittelt die Polizei und sucht nach dem Fahrer des grauen Wagens. Auch Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin eines weißen Mercedes-Cabrio, werden gebeten sich unter Telefon 040/7109030 zu melden.