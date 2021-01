Neujahrsempfang fällt aus: Videobotschaft vom Bürgermeister

Rainhard Zug und der Bürgervorsteher wenden sich am heutigen Sonntag in digitaler Form an die Bürger. Wichtiger Jahresausblick.

Glinde. Die Corona-Pandemie macht alles anders, auch die traditionellen Neujahrsempfänge. Für gewöhnlich trifft sich die Stadt Glinde im Januar im Festsaal des Bürgerhauses, in diesem Jahr aber schalten sich Bürgervorsteher Martin Radtke und Bürgermeister Rainhard Zug nur virtuell in die Wohnzimmer der Glinder. Der diesjährige Neujahrsempfang kommt an diesem Sonntag, 10. Januar, um 11 Uhr per Videobotschaft daher.

„Diesen Schritt bedauern wir sehr. Aber wie schon viele andere traditionelle Termine im Jahr 2020 ausgefallen sind, müssen wir leider auch auf den Neujahrsempfang verzichten“, sagt Rainhard Zug.

20-minütige Videobotschaft vorab aufgezeichnet

Für Bürgermeister und Bürgervorsteher ist der Anlass der erste wichtige Termin des Jahres, um für die kommenden zwölf Monate einen Ausblick zu geben und mit den Bürgerinnen und Bürgern in direkten Kontakt zu kommen. „Deshalb haben wir uns eine Alternative überlegt“, berichtet Zug, der gemeinsam mit Martin Radtke auch noch einmal auf die Herausforderungen im vergangenen Jahr zurückblickt.

Unterstützt wird das Duo von Pastor Sören Neumann-Holbeck von der St.-Johannis-Gemeinde. Die Stadt zeichnet vorab eine etwa 20-minütige Videobotschaft auf. Diese ist dann am Sonntag, 10. Januar, von 11 Uhr an online unter www.glinde.de abrufbar.