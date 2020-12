Trickdiebstahl durch falschen Handwerker -- Zeugen gesucht

Glinde. Eine 84 Jahre alte Glinderin ist am Montag (28. Dezember) in der Straße Am Hünengrab Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich gegen 11.20 Uhr ein Mann unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch im Haus zu reparieren, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während die 84-Jährige und der vermeintliche Handwerker gemeinsam die Räume auf etwaige Schäden überprüften, hat vermutlich eine weitere Person die Wohnung betreten und nach Stehlgut durchsucht.

Erst später bemerkte die Seniorin den Verlust von Schmuck. Der angebliche Handwerker soll etwa 1,78 Meter groß, ca. 40 Jahre alt sein und kurzes helles Haar haben. Er trug schwarze Oberbekleidung, eine FFP2-Maske und sprach fließend hochdeutsch.

Polizei warnt Senioren vor Trickbetrügern

Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die in der Straße Am Hünengrab etwas Auffälliges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, um insbesondere ältere Menschen davor zu warnen, falsche Monteure, angebliche Handwerker, Heizungsableser oder ähnliche Personen in ihre Wohnung zu lassen, wenn diese plötzlich ohne Anmeldung vor der Tür stehen. Die Beamten appellieren, diese Personen niemals unbeobachtet im Haus agieren zu lassen. Ein seriöser Handwerker wird für diese Skepsis Verständnis haben.