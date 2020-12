Bekommt Glinde eine Freilauffläche für Hunde?

Glinde. Noch fahren Michael und Nicole Holtermann mit der kleinen Elly nach Hamburg-Neuallermöhe, damit sich ihr Mischling aus Foxterrier und Pudel auf der dortigen Hundewiese ohne Leine austoben kann. Geht es nach dem Ehepaar aus Glinde, soll auch die 18.900 Einwohner zählende Stadt ein solches Terrain bekommen. Deswegen hat der 56 Jahre alte Polizist Politiker angeschrieben und bittet um Unterstützung. Mit seinem Anliegen findet er auch Gehör, die Umsetzung ist allerdings kein Selbstgänger.

Stadt kalkuliert mit 100.000 Euro Hundesteuereinnahmen

"Es wäre schön, einen öffentlichen Platz zu haben, wo die Tiere frei herumlaufen können", sagt Michael Holtermann wegen des Leinenzwangs im Stadtgebiet. "Gerade für junge Hunde, die noch erzogen werden müssen, wäre das von Vorteil." Seine Elly ist geschätzt ein Jahr alt. Er hat sie über eine Tierschutzorganisation aus einem Heim in Spanien. Seine Idee habe er anderen Hundehaltern präsentiert und viel Zuspruch erhalten. "Die Stadt kalkuliert in 2020 mit rund 100.000 Euro Hundesteuereinnahmen. Es wäre meiner Ansicht nach fair, zumindest einen Teil dieser Summe in so ein Projekt zu investieren", sagt der Beamte.

Hundehalter wünscht sich Standort in Zentrumsnähe

Holtermann hat bereits eine Fläche im Blick. Sie befindet sich an der Stelle, wo die Sönke-Nissen-Allee in die Straße In der Trift mündet und ist eingezäunt - also in Zentrumsnähe. Er sagt: "Das ist ein idealer Standort, fußläufig gut erreichbar. Ich denke da gerade an ältere Menschen." Dort war bis vor Kurzem eine Container-Kindertagesstätte beheimatet. Inzwischen sind die Module abgebaut und die Gruppen umgezogen an den Holstenkamp in die neue Kita. Träger der Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Das Gebäude hat drei Geschosse und 1090 Quadratmeter Nutzfläche inklusive der 174-Quadratmeter-Dachterrasse. Vier altersgemischte sowie eine Elementargruppe und damit 80 Jungen und Mädchen werden hier betreut. Das Projekt hat rund 3,9 Millionen Euro gekostet. Einweihung war im November.

Das nun freigewordene Areal ist nicht im Eigentum der Stadt, der Pachtvertrag laut Verwaltung abgelaufen. Ein Kauf sei kein Thema, heißt es. Und anderenorts in der City oder zumindest in Reichweite sind die Flächen ebenfalls in Privatbesitz. Nur in Außenbereichen wie zum Beispiel am Stormarnring nahe der Kreisstraße 80 könnte die Stadt in Sachen Hundewiese aktiv werden, ohne für Grund und Boden zu zahlen.

Politiker sind überwiegend dafür

Frank Lauterbach, Fraktionsvorsitzender der SPD, bringt noch eine andere Variante ins Spiel. "Es gibt Kommunen, da sind Waldstreifen eingezäunt." Er sei angetan von der Idee eines speziellen Bereichs für die Vierbeiner. "Neben Wohnbereichen funktioniert sowas aber nicht, und es stellt sich auch die Frage der Pflege." Der 60 Jahre alte Sozialdemokrat hat selbst einen Hund, den er mit zu Gremiumssitzungen bringt. CDU-Fraktionschef Rainer Neumann erteilt dem Vorschlag ebenfalls keine Absage: "Wenn man den entsprechenden Raum hat, ist das sicher eine gute Sache." Er könne jedoch nicht abschätzen, wie groß der Bedarf sei. "Und ich halte es nicht für das dringendste Problem in Glinde."

Finanzielle Situation der Stadt könnte das Projekt verzögern

Aktiv wird in Kürze die FDP. "Wir fragen bei der Verwaltung an, was es kosten würde und wo man die Sache machen könnte", sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Kopsch. Er sei jedoch skeptisch, was die Umsetzung betreffe, begründet seine Einschätzung unter anderem mit der finanziellen Situation der Stadt. Glinde investiert in den kommenden Jahren mehr als zehn Millionen Euro in Digitalisierung und Ausbau von Schulen, plant zudem nach der Blockhorner Allee die zweite Grunderneuerung einer Straße ohne Anliegerbeiträge. "Alles muss verhältnismäßig sein", sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Grüner und meint damit, dass die Stadt nicht allzu viel Geld für ein Hundewiesen-Projekt ausgeben kann. "Ich persönlich wäre dem Thema gegenüber aber aufgeschlossen."

Michael Holtermann hat früher in Oststeinbek gelebt und lobt das Vorhandensein eines Platzes für Vierbeiner in Glindes Nachbargemeinde. Der Beamte engagierte sich in beiden Kommunen für die FDP, bevor er sich aus privaten Gründen aus der Politik zurückzog. Er weiß, wie man Entscheidungsträgern Sachen schmackhaft machen kann, sagt: "Hundehalter würden in Glinde sicher bei der Instandhaltung der Wiese inklusive Säuberung helfen." Der Tierliebhaber strebt eine Unterschriftensammlung an, um zu dokumentieren, dass er mit seinem Wunsch nicht allein dasteht.