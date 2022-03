Bargteheide: Zwölf Autos aufgebrochen und beschädigt

Bargteheide. In der Nacht von Montag, 14. März, auf Dienstag, 15. März, und am frühen Dienstagmorgen sind in Bargteheide mehrere Autos aufgebrochen und beschädigt worden. Gegen 0.30 Uhr meldete sich ein Passant bei der Polizei, nachdem er bei einem geparkten Auto in der Straße An den Stücken einen Knall gehört hatte. An zwei Autos war mindestens eine Seitenscheibe zerstört, zudem fehlte ein Außenspiegel. Der Zeuge habe zwei junge, schlanke Männer über eine Böschung hinweg in den Tremsbütteler Weg flüchten sehen. Eine Fahndung führt nicht zum Erfolg.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro

Am Dienstagmorgen gegen 6.25 Uhr wurde die Polizei zum Parkplatz in der Straße Am Markt gerufen, wo Unbekannte randaliert hatten. Fahrzeughalter hatten Schäden und Diebstähle bemerkt. Zehn Autos waren dort betroffen. Neben Bargeld wurde ein Autoradio gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04532/707 10 bei der Polizei Bargteheide zu melden.