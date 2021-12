Corona: Im Seniorendorf Bargteheide wird geboostert

Am zweiten Tag der Corona-Impfaktion erhielten 170 Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet Erst- und Drittimpfungen.

Bargteheide. Im Akkord hat Arbeitsmediziner Jens Clasen am Mittwoch in der Cafeteria des Seniorendorfs Bargteheide acht Stunden lang Corona-Schutzimpfungen gesetzt. Und zwar nicht bei Bewohnern der Pflegeeinrichtung, sondern bei Bürgern aus ganz Stormarn. „151 Termine sind für diesen Tag vergeben worden und alle sind auch wahrgenommen worden. Am Ende konnten wir sogar noch 20 weitere Impfwillige versorgen, die ohne einen Termin gekommen waren“, berichtet Clasen.

Viele holten sich ihre Corona-Erstimpfung im Seniorenzentrum ab

Der 77-Jährige freute sich sichtlich, dass die Aktion so gut angenommen worden ist. Und dass sich auch zahlreiche Menschen eingefunden hatten, die sich an diesem Tage ihre Erstimpfung abgeholt haben. „Das ist ein gutes Zeichen und gibt Hoffnung, dass wir die Impfquote in Stormarn schnell weiter steigern können“, so Clasen.

Entstanden war die Idee zur Impfaktion am 21. November beim traditionellen Adventsbasar im Tremsbütteler Malepartus. Dort ist Clasen mit Unternehmer Mathias Steinbuck ins Gespräch gekommen. „Als Arbeitsmediziner kann ich für die 270 Firmen, die die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit mit Sitz in Bargteheide betreut, regelmäßig Impfstoff ordern. Bei den Aktionen in den Betrieben bleiben aber immer wieder etliche Dosen übrig, die nicht verfallen sollen“, erklärte Clasen.

Steinbuck Care stellt Raum für die Corona-Impfungen zur Verfügung

So sei es naheliegend gewesen, sich einen Partner zu suchen, um den Impfstoff weiteren Bürgern des Kreises zugänglich zu machen. Den habe er in Steinbuck gefunden, dessen Unternehmen Steinbuck Care unter anderem mehrere Alten- und Pflegeeinrichtungen betreibt. „Ich fand die Idee sofort klasse. Clasen hat den Impfstoff, wir haben die räumlichen Möglichkeiten, das passt doch“, sagte Steinbuck dieser Redaktion.

Zuletzt sah sich der Unternehmer Gerüchten ausgesetzt, niedergelassene Ärzte hätten in ihren Bargteheider Praxen nicht genug Impfstoff bekommen, weil Steinbuck Care die begehrten Vakzine in großem Stil geordert habe.

Impfmarathon in Bargteheide ist keine CDU-Aktion

„Das ist natürlich Quatsch. Richtig ist hingegen, dass wir uns rechtzeitig um ausreichend Dosen für die Bewohner und Mitarbeiter unserer Einrichtungen bemüht haben, die in der Anfangsphase der Corona-Impfkampagne ohnehin priorisiert waren. Und selbstverständlich sind längst auch alle, die geimpft werden wollten, geboostert“, so Steinbuck. Dass jetzt zwischen 92 und 96 Prozent aller Bewohner und Mitarbeiter in den Heimen der stb care-Gruppe geimpft seien, erfülle ihn mit Stolz.

Falsch sei übrigens auch, dass es sich bei dem dreitägigen Impfmarathon mit mehr als 500 Impfungen im Seniorendorf um eine CDU-Aktion handeln würde. „Dass Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth und ihr Mann, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, den Empfang, die Anmeldung und die Registrierung der Impfwilligen übernommen haben, hat allein mit ihrem privaten, ehrenamtlichen Engagement zu tun“, erklärt Steinbuck.

Der dritte Tag am kommenden Mittwoch ist bereits komplett ausgebucht.