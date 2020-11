Bargteheide. Der SPD-Ortsverein will mit einem besonderen Adventskalender ein positives Zeichen in der coronagetrübten Weihnachtszeit setzen und dabei zugleich den örtlichen Einzelhandel unterstützen. „Die Bürger unserer Stadt können sich auf unserer Homepage www.spd-bargteheide.de ab sofort kostenlos für die Aktion anmelden und haben dann täglich die Chance tolle Gutscheine zu gewinnen“, sagt der Vorsitzende Mehmet Dalkilinc.

Ortsverein will Optimismus und Zuversicht vermitteln

Für den Online-Adventskalender haben die Sozialdemokraten bei rund 30 Einzelhändlern Gutscheine erworben, die ab 1. Dezember täglich unter den Teilnehmern verlost werden. Am Nikolaustag soll es eine doppelte Gewinnchance geben, zum Finale am Heiligen Abend werden sogar vier Gutscheine vergeben.

„Die Corona-Pandemie hat erneut gezeigt, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen sollten. Dieses Gemeinschaftsgefühl wollen wir mit unserer Aktion stärken und so Optimismus und Zuversicht vermitteln“, so Dalkilinc. Das sei allen Sozialdemokraten des Ortsvereins ein wichtiges Anliegen. Weshalb bereits jetzt überlegt werde, den SPD-Adventskalender möglicherweise auch in den kommenden Jahren wieder aufzulegen.

Die SPD Bargteheide hat in den vergangen Jahren bereits mehrfach Sonderaktionen mit dem Bargteheider Einzelhandel organisiert und durchgeführt. Partner waren etwa „Ramckes Köstlichkeiten“ und „Sol y Vida“. Der Ring Bargteheider Kaufleute (RBK) hat die Initiative ausdrücklich begrüßt und signalisiert, sie mit Angeboten unterstützen zu wollen.