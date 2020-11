Bargteheide. Nachdem Diebe am Kopernikus Gymnasium einen günstigen Moment nutzten und 33 Tablets aus den Computerräumen entwendeten, wird zunächst die Stadt Bargteheide für den Schaden aufkommen. Einem entsprechenden Dringlichkeitsantrag haben die Stadtvertreter jetzt zugestimmt. Demnach wird die Stadt den durch den Diebstahl entstandenen Schaden ersetzen, bis die Versicherungsfrage geklärt ist.

Haushaltsmittel in Höhe von 19.000 Euro nötig

„Es gab im Finanzausschuss aber zuvor durchaus eine lange Diskussion“, sagte Jürgen Weingärtner (SPD). So sei noch nicht abschließend geklärt, wie es zu dem Diebstahl kommen konnte. Laut Polizei wurden die iPads zwischen dem 10. und 19. Oktober aus dem Schulgebäude gestohlen. Wegen Reparatur- und Reinigungsarbeiten waren in diesem Zeitraum des Öfteren die Türen geöffnet, wodurch sich der oder die Täter leicht Zutritt zum Gebäude verschaffen konnten. Der Finanzausschuss einigte sich letztendlich mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen darauf, dass der Schaden ersetzt wird, „wenn keiner Schuld an dem Diebstahl hat und es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelt“, wie Weingärtner berichtete.

Eine ähnliche Entscheidung traf jetzt auch die Stadtvertretersitzung. Denn noch ist unklar, ob die Versicherung für den Schaden aufkommen wird. Doch bis dahin kann die Schule nicht auf die digitalen Endgeräte verzichten. Für die Ersatzbeschaffung werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 19.000 Euro benötigt.