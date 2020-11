Bargteheide. Anette Bethune ist Entdeckerin und Netzwerkerin mit Leidenschaft. Die Bargteheiderin sucht in der Metropolregion Hamburg nach empfehlenswerten kreativen Dienstleistern, die es zu kennen lohnt. Ist sie fündig geworden, bekommt der neue Kontakt einen Platz in ihrem Onlineportal www.stildate.de, dass sie vor vier Wochen aus der Taufe gehoben hat.

Anette Bethune ist gebürtige Flensburgerin

So wie Betina Kücholl, Stormarns „Königin des Upcyclings“, wie Bethune sie auf ihrer Website nennt. Die freischaffende Dekorations- und Kunstmalerin aus Jersbek hat einst an der London School of Decorative Paintwork das Marmorieren, Wischen, Gipsen, Schablonieren und die Kunst der Trompe-l’œil-Malerei studiert. Heute setze sie Wände oder alte Möbel mit Können und viel Fantasie neu in Szene, sagt Bethune, die einige ihrer Empfehlungen bei einer Fortbildung für digitale Medien entdeckte. Denn Bethune hat sich mit ihrem Onlineportal selbst neu in Szene gesetzt. Für manchen wäre das Aus im Job mit 56 Jahren wohl ein Grund gewesen, Trübsal zu blasen – für Anette Bethune hingegen war es der Impuls, beruflich nochmals durchzustarten.

Als die Bargteheiderin im Mai 2019 als Redakteurin der Wohnen & Leben-Seiten des Hamburger Abendblatts ihren Aufhebungsvertrag unterschrieb, weil der Verlag dass Ressort auslagern wollte, nahm sie sich zunächst einige Monate Auszeit. Nach 30 Jahren im Verlag und dem Großziehen zweier Töchter sei eine Pause „auch mal ganz schön gewesen“, gesteht Bethune, die als gebürtige Flensburgerin seit 22 Jahren mit ihrer Familie in Bargteheide lebt.

Als Redakteurin befasste sie sich mit Einrichtungsthemen

„In mir reifte der Gedanke an die Selbstständigkeit, ich wollte mich nicht gleich wieder in die Abhängigkeit begeben“, sagt sie. Sie ließ sich von Frau & Beruf Stormarn in Bad Oldesloe beraten und bildete sich im Anschluss fort. „Vier Monate lang habe ich täglich gelernt, wie Content Marketing, Community Management, Wordpress-Programmierung und suchmaschinenoptimiertes Schreiben funktionieren. Dazu gehörte auch, Podcasts und Videos zu produzieren“, sagt Bethune nicht ohne Stolz, denn die heute 57-Jährige schloss alle Prüfungen mit Bestnote ab.

Danach sei eines zum anderen gekommen. „Kreative Start-ups, die ich während der Fortbildung kennenlernte, hatten noch keinen großen Bekanntheitsgrad. Gleichzeitig weiß ich, dass man sich, wenn man sein Bad oder seine Küche umbauen oder renovieren will, häufig fragt: An wen kann ich mich wenden? Und als Redakteurin habe ich mich schon immer gern mit Einrichtungs- und Verschönerungsthemen befasst.“ Was habe also näher gelegen, als mit dem frisch erworbenen Wissen ein Onlineportal zu schaffen, dass kreativen Dienstleistern eine Plattform bietet, sich potenziellen Kunden zu präsentieren und damit gleichzeitig der eigenen Freude am Porträtieren interessanter Menschen nachzugehen?

Bethune besucht Menschen in Werkstatt oder Atelier

Ihr Stildate-Portal soll eine Orientierungshilfe sein für Menschen, die auf der Suche nach kompetenten Sparringspartnern sind – sei es beim Möblieren der eigenen vier Wände, beim Optimieren von Raum- und Grundrissen, bei der Wahl von Licht- und Kunstobjekten oder Wandgemälden.

Wer als Handwerker oder freischaffender Künstler zur Stildate-Community gehören will, muss zunächst die Gründerin von sich überzeugen. „Der potenzielle Stildater muss mir mit seiner Arbeit gefallen. Es gibt bei mir keine Beliebigkeit.“ Um einen Eindruck zu gewinnen, besucht Bethune die Menschen in ihrer Werkstatt oder ihrem Atelier und verbindet dies gleich mit der Produktion eines Videos. 14 Porträts sind auf diese Weise schon zustande gekommen, das 15. ist gerade in Arbeit. Die bekannte Segelmalerin Heinke Böhnert kommt gerade neu hinzu.

„Ich habe kaum Mitbewerber bei meinem Angebot“

Über diese Stildaterin freut sich Bethune besonders: „Ihre Bilder haben einen großen Fankreis. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat erst jüngst gesagt, ein Bild von Heinke Böhnert sei ihr bisher einziges bei einer Galerie erworbenes Kunstwerk zu Hause. Und der Bundespräsident hat dem König von Norwegen beim Staatsbesuch eines ihrer Bilder geschenkt.“ Für ihren Bekanntheitsgrad brauche Böhnert sicher kein Porträt bei Stildate, aber der Künstlerin habe der Werdegang, die Idee und Leidenschaft der spät berufenen Bloggerin gefallen, „und deshalb hat sie nach meiner Anfrage zugesagt“, so Bethune.

Noch nimmt sie ihre künstlerischen Entdeckungen, die eine eigene Landing Page von ihr bekommen, kostenlos ins Portal auf, langfristig möchte sie aber von stildate.de leben können. „Ich habe kaum Mitbewerber bei meinem Angebot. und möchte den Community-Gedanken fördern. Deshalb frage ich auch danach, ob mir jemand einen neuen Stildater vorstellen möchte. Die Website-Besucher sollen sich einbringen können.“

Sie beschränkt sich dafür nicht allein aufs Thema Wohnen, sondern bedient mit den Rubriken Mode, Gesundheit und Mobiles weitere Lifestyle-Gebiete. Unter „Mobiles“ findet sich Thomas Haltenhoff. Der Hamburger bringt mit seiner Firma „Glanz oder gar nicht“ Oldtimer, Sportwagen, Boote und sogar Kleinflugzeuge auf Hochglanz oder arbeitet deren Interieur auf. „Ein Quereinsteiger, der aus der Luftfahrtbranche kommt und seinen Perfektionismus zur Profession gemacht hat“, sagt Bethune, die gute Geschichten mindestens ebenso liebt wie guten Geschmack.