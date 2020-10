Tremsbüttel. Vertreter der Feuerwehren aus Bargteheide und dem Amt Bargteheide-Land haben sich in Tremsbüttel in kleiner Runde getroffen, um Ehrungen und Beförderungen vorzunehmen. Drei Führungskräfte aus Bargteheide wurden von Kreisbrandmeister Gerd Riemann für besondere Verdienste ausgezeichnet. Der stellvertretende Wehrführer Maik Kortmann erhielt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. Zugführer Sven-Arne Werner bekam das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber und Sebastian Lemsky, seit mehr als zehn Jahren in der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Kreises, die Stormarner Feuerwehr-Ehrenmedaille.

Landrat Henning Görtz überreichte acht Männern für langjährigen Dienst das Brandschutzehrenzeichen des Landes Schleswig-Holstein: in der Stufe „Gold“ (40 Jahre) an Jörn Dollberg (Todendorf), Jürgen Ruge (Bargfeld-Stegen) und Jürgen Wagner (Bargteheide), in der Stufe „Silber“ (25 Jahre) an Jörn Burmester (Elmenhorst), Hendrik Göttsche (Delingsdorf), Frank Maschmann, Carsten Pries und Sven-Arne Werner (alle drei Bargteheide).