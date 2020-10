Ahrensburg. Die Ahrensburger Tagesmutter Petra Niquet hat die Leitung des Vereins Kindertagespflege Stormarn nach mehr als 15 Jahren abgegeben. Zur neuen Vorsitzenden haben die Mitglieder die Bargteheiderin Katja Möller-Thumann gewählt. Petra Niquet steht ihr mit all ihren Erfahrungen als Stellvertreterin zur Seite.

Katja Möller-Thumann arbeitet seit sechs Jahren im Vorstand

Die bisherige Vorsitzende sieht den Verein mit der verjüngten Führungsspitze auf einem guten Weg. Er habe sich zu einem Bindeglied zwischen den Behörden und Eltern entwickelt, stark, präsentabel, professionell und zuverlässig, als sachverständiges Organ für die Kindertagespflege bei Land und Kreis anerkannt. Sie dankte allen, die sie in all den Jahren unterstützt haben.

Katja Möller-Thumann ist bereits seit sechs Jahren im Vorstand tätig. „Wir haben noch viele Ideen, um die Kindertagespflege in Stormarn weiter voranzubringen“, sagte sie. Kassenwartin Christine Klimkeit (Glinde) und Vorstandsmitglied Catherine Raupach (KTPP) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu dazu kommen Frauke Stender (Bargteheide) und Maren Groß (Bad Oldesloe). In dem Verein haben sich kreisweit mehr als 160 Tagesmütter und -väter zusammengeschlossen.