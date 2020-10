Bargteheide. Brutaler Überfall am Montagabend in Bargteheide: Ein 50-Jährige war gerade im Bereich der Unterführung des Bahnhofs unterwegs, als er mit einer achtköpfigen Gruppe von jungen Männern in einen verbalen Streit geriet. Dieser schaukelte sich hoch. Schließlich schlugen die Männer mehrfach auf den Geschädigten ein. Als er dann am Boden lag, wurde er auch noch von den Angreifern getreten.

50-Jähriger wird am Bahnhof Bargteheide zusammengeschlagen

Doch damit nicht genug: Die Männer nutzten die Hilflosigkeit ihres Opfers aus und nahmen ihm mehrere Kleidungsstücke sowie andere Wertsachen ab. Sie flüchteten in eine unbekannte Richtung. Der 50-Jährige konnte nur wenige Angaben zu den Täter machen. Er schätzt, dass die Männer zwischen 23 und 30 Jahre alt waren.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon an 04102/8090.