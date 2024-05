Ammersbek. Der Entertainer und Pianist bringt die Goldenen Zwanziger in den Pferdestall nach Ammersbek. Wo es Karten gibt.

„Manche mögen’s Kreis“: Seine Mischung aus Konzert und Kabarett präsentiert der Entertainer und Pianist Robert Kreis am Sonntag, 26. Mai, in Ammersbek. Um 16 Uhr tritt er auf Einladung des Ammersbeker Kulturkreises (AKK) im Pferdestall (Am Gutshof 1) auf.

Schon sein Menjou-Bärtchen und die zurückgekämmten Haare deuten auf das Genre hin, dem sich der Künstler mit Haut und Haar verschrieben hat: der Unterhaltungskunst der Goldenen Zwanziger. Robert Kreis serviert Juwele der Weimarer Unterhaltung. Dabei zieht der lebenslustige Niederländer geschickt Parallelen zwischen der damaligen Ära und heute und bringt seinem Publikum humorvoll die Genialität dieser Epoche in Wort und Musik nahe. Das Programm steckt voll musikalisch-sprachlicher Komik und kann doch im selben Moment bitterernst sein.

Karten fürs Konzert von Robert Kreis in Ammersbek kosten 20 Euro

Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf bei Sichtbar-Augenoptik (Georg-Sasse-Straße 11) in Ammersbek und am Sonntag ab 15 Uhr an der Tageskasse im Pferdestall. Mitglieder des Kulturkreises zahlen nur 15 Euro.

kx