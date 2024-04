Reinbek. Retter müssen sich zuerst Zutritt zum verschlossenen Firmengelände verschaffen. Dabei züngeln die Flammen bereits an einer Gasflasche.

Knapp an einer Katastrophe vorbei: Die Belegschaft der Zimmerei am Senefelder Ring hatte schon Feierabend gemacht, als am Freitag, 8. April, gegen 17 Uhr aus einem Müllbehälter plötzlich Flammen schlagen. Die greifen schnell auf die Metallfassade über, an der der Abfallbehälter steht. Mitarbeiter einer benachbarten Firma alarmieren Feuerwehr und Polizei.

Alle Reinbeker Ortswehren und die Feuerwehr Aumühle rücken im Gewerbegebiet an. Das Problem: Sie müssen sich erst Zutritt auf das Firmengelände verschaffen, ein hoher Metallzaun und ein massives Tor halten sie zuerst vom Einsatzort zurück. Als die Retter endlich auf dem Grundstück sind, müssen sie die Blechverkleidung der Fassade aufschneiden und entdecken im Innern fünf Gasflaschen, an einer lecken bereits die Flammen.

Nach Feierabend: Lagerhalle im Gewerbegebiet Reinbek brennt

Gerade noch rechtzeitig können die Ehrenamtlichen die schwarz verrußte Gasflasche vom Feuer wegziehen, verhindern so Schlimmeres. Die Flammen, die mittlerweile schon das Dach erreicht haben, sind mit Schaum unter Atemschutz schnell gelöscht.

Verletzt wird niemand. Der Senefelder Ring musste während des Feuerwehr-Einsatzes gesperrt werden.

cl/st