Ahrensburg. Tauschen, verschenken, kaufen und verkaufen: Am 28. April können Gartenbesitzer auf dem Rathausplatz fündig werden.

Der Rathausplatz in der Ahrensburger Innenstadt verwandelt sich am Sonntag, 28. April, in einen großen Garten. Um 10 Uhr öffnet dort der Pflanzenflohmarkt, den die Stadt seit mehr als 30 Jahren jeweils im Frühjahr und Herbst veranstaltet. Private Gartenbesitzer können tauschen, verschenken, kaufen und verkaufen. Gewerbliche Händler sind wie immer nicht zugelassen.

Der Fachdienst Grünflächen und Klimaschutz im Rathaus möchte allen die Gelegenheit biete, sich vermehrende Pflanzen an andere Gartenliebhaber abzugeben, statt sie einfach auf den Komposthaufen zu werfen. Neue Eigenheimbesitzer könnten so günstig zu einer Erstausstattung für den Garten kommen – inklusive Beratung. So sind immer auch Spezialsorten an Blumen und bienenfreundlichen Pflanzen im Angebot.

Ahrensburger Rathaus organisiert den Pflanzenflohmarkt seit mehr als 30 Jahren

Der Flohmarkt halte für jeden Geschmack und Bedarf etwas bereit. Außerdem ist er ein Treffpunkt zum Klönschnack über Grünes, Blühendes und Duftendes, Sonne und Schatten, Busch und Baum, Staude und Blume, Tier und Pflanze, Arbeit und Vergnügen. Wer vorab Fragen hat, kann sich an Hauke Schmidt in der Stadtverwaltung (Telefon 04102/77-277, E-Mail hauke.schmidt@ahrensburg.de) wenden.

kx