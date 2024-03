Glinde. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Bevölkerung rund um die Straße Am Berge soll Türen und Fenster geschlossen halten.

Die örtliche Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Glinde warnt am Dienstag, 26. März, um 13.17 Uhr die Bevölkerung an den Straßen Willinghusener Weg, Am Berge, bei den Tannen. Denn in der Straße Am Berge hat ein Bagger bei Bauarbeiten nahe der Einmündung in den Willinghusener Weg eine Gasleitung beschädigt. Polizei und Feuerwehr sind ebenso wie der Gasversorger vor Ort.

Menschen sollen das Gebiet meiden, keinesfalls brennende Zigaretten und Streichhölzer wegwerfen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen die Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten

Gefahrenwarnung für Glinde: Bagger beschädigt eine Gasleitung

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollten nur in Notfällen den Notruf 110 der Polizei oder 112 der Feuerwehr anwählen und die Leitungen freihalten. Sie sind gebeten, Rundfunk und Fernsehen einzuschalten. Niemand sollte sich nahe dem Einsatzort Am Berge aufhalten, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können und das Gasleck möglichst schnell repariert werden kann.