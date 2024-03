Kirsten Fehrs ist Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zur Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck wurde die 62-Jährige im Juni 2011 gewählt, trat das Amt dann im November an. Ihre Predigtstätte ist die Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg. © Marcelo Hernandez | Marcelo Hernandez