Ahrensburg. Ein unbekannter Täter wollte in die Ahrensburger Wohnung einbrechen und wurde auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen.

Weil sie mutig war und ihre Stimme erhoben hat, konnte die Bewohnerin einer Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße in Ahrensburg verhindern, dass sich jemand an ihrem Hab und Gut vergriff. Wie die Polizei mitteilt, versuchte am Montag, 11. März, ein unbekannter Täter gegen 18.30 Uhr die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufzubrechen.

Doch er machte die Rechnung ohne die Bewohnerin, die zum Tatzeitpunkt zu Hause war. Sie machte lautstark auf sich aufmerksam, was offenbar Eindruck auf den Einbrecher machte. Er ließ von seiner Tat ab und flüchtete über die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Stormarnstraße.

Der männliche Täter war zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und trug Arbeitshandschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die den beschriebenen Mann in der Fritz-Reuter-Straße oder auch in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.