Großhansdorf. Täter zerschlagen die Scheibe einer Terrassentür und dringen in Erdgeschosswohnung in Großhansdorf ein. Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 7. und 8. März, zwischen 0 und 0.20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Ahrensfelder Weg in Großhansdorf eingebrochen. Sie zerschlugen die Glasscheibe einer Terrassentür und drangen in eine Erdgeschosswohnung ein. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck. Die verständigte Polizei war schnell vor Ort, konnte die beiden Einbrecher jedoch nicht fassen.

Zeuge: Beide Täter hatten ein jugendliches Erscheinungsbild

Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ob die Täter Wertgegenstände mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Die beiden Männer werden von dem Zeugen wie folgt beschrieben: Beide hatten ein jugendliches Erscheinungsbild. Eine Person mit schmaler Statur trug eine helle Hose. Der zweite Täter hatte eine dunkle Hose an. Einer der beiden Einbrecher hatte einen Rucksack dabei.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem in der Nacht auf Freitag in Tatortnähe zwei Personen aufgefallen sind, auf die die Beschreibung zutrifft, oder wer sonstige Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 an die Beamten zu wenden.