Reinbek. SPD Stormarn ehrt Senioren für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus. Jan Philipp Reemtsma hält eine bewegende Rede.

Noch am Sonntag trafen sich die „Omas gegen rechts von Hamburg-Bergedorf und Drumrum“ auf dem Rosenplatz in Reinbek, um gemeinsam gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Jetzt wurden sie für ihr Engagement mit dem Olof-Palme-Friedenspreis im Schloss Reinbek ausgezeichnet. „Die Menschen sind die Brandmauer gegen rechts“, sagte SPD-Kreispolitiker Reinhard Mendel in seiner Laudatio. Traditionell wurde der Preis auch dieses Jahr am 28. Februar verliehen, dem Todestag des schwedischen Politikers Olof Palme. Unter den Gästen waren unter anderem die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer und die deutsch-schwedische Schauspielerin und Kolumnistin Peggy Parnass. Jan Philipp Reemtsma hielt die Festrede.