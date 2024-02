Ahrensburg. Auf der Alten Reitbahn im Zentrum wird auch ein Edeka-Markt gebaut. Auch Zeitplan für neues Kino steht. Wann der erste Film laufen soll.

Das neue Quartier auf der Alten Reitbahn in Ahrensburg nimmt Form an. Langsam, aber stetig wachsen die beiden Gebäudekomplexe an der Stormarnstraße im Zentrum der Schlossstadt in die Höhe. 52 Wohnungen und ein Edeka-Markt entstehen hier. Auf zwei Tiefgaragen-Ebenen sollen 196 Autos Platz finden. Zum Jahresende soll der Rohbau stehen.