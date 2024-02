Hamberge. Gefährlicher Fund bei Hamberge: Waffe treibt in Plastikbeutel im Wasser. Kampfmittelräumdienst rückt an. Wo kommt die Granate her?

Gefährlicher Fund bei Hamberge (Kreis Stormarn): Beim Spielen am Ufer der Trave haben zwei Kinder am Mittwochnachmittag, 28. Februar, eine Handgranate entdeckt. Der Bereich um die Fundstelle am Ziegeleiweg wurde weiträumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und stellte die Waffe sicher.