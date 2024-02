Ahrensburg. Queerer Stadtverordneter aus Ahrensburg erhält anonyme Briefe und E-Mails. Beamte sichern Sitzung. Bürgermeister entsetzt.

Die Stadtverordnetenversammlung in Ahrensburg ist am Montagabend unter Polizeischutz zusammengekommen. Grund sind Drohungen gegen den Grünen-Kommunalpolitiker Stephan Lamprecht. Er hatte in den vergangenen Wochen wiederholt anonyme Briefe und E-Mails mit Beleidigungen erhalten. Grund der Schmähungen ist offenbar, dass sich Lamprecht als queer identifiziert. „Das wissen alle aus meinem Freundeskreis und meiner Familie seit 40 Jahren“, sagte er am Montagabend.