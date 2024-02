Reinbek. Dreiste Masche: Unbekannter greift seinem Opfer plötzlich in das Portemonnaie. Kriminalpolizei ermittelt. Wer hat die Tat beobachtet?

Einem 80-Jährigen ist seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis geworden: Ein unbekannter Mann hatte den Senior laut Polizei gegen 10.10 Uhr am Freitag, 23. Februar, auf dem Parkplatz Am Rosenplatz in Reinbek angesprochen und gebeten, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Während der 80-Jährige aus Barsbüttel im Münzfach nach dem passenden Kleingeld suchte, griff der Unbekannte in das Scheinfach des Seniors. Er zog mehrere Scheine heraus und flüchtete.