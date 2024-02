Reinbek. Polizei ermittelt nach mehreren Taten in Neuschönnigstedt. Ziel waren immer Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Gibt es einen Zusammenhang?

In den vergangenen Tagen hat es im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt mehrere Einbrüche in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gegeben. Wie die Polizei informiert, drangen unbekannte Täter am Donnerstag, 22. Februar, zwischen 14.40 und 23.40 Uhr in eine Wohnung im Hochparterre am Grenzweg ein. Zuvor hatten die Kriminellen eine Balkontür aufgebrochen.