Bad Oldesloe. Unbekannter lässt Waren in Oldesloer Drogerie-Filiale mitgehen. Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Mannes.

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in der Oldesloer Rossmann-Filiale. Am Sonnabend, 24. Februar, hatte eine Mitarbeiterin der Drogerie an der Besttorstraße den Beamten zufolge gegen 16.30 Uhr einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie er nicht bezahlte Ware einsteckte.