Stormarn. Unbekannte dringen in Doppelhaus in Lütjensee und in Wohnung in Ahrensburg ein. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwei Einbrüche am Wochenende beschäftigen die Kriminalpolizei in Ahrensburg: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 24. und 25. Februar, drangen bislang unbekannte Täter an der Grönwohlder Straße in Lütjensee in den Anbau einer Doppelhaushälfte ein. Sie brachen die Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich die Tat zwischen 19 Uhr und 7 Uhr.